Lenßen & Partner
Folge 87: Böses Erwachen
22 Min.Ab 12
Als Christian Storm aufwacht, liegt er nackt in einer fremden Wohnung, neben ihm eine unbekannte, ebenfalls nackte Frau - was ist passiert? Es stellt sich heraus, dass die Unbekannte eine Russin ist, die dazu gezwungen wurde, Christian in einer Bar unbemerkt Rohypnol zu verabreichen und später zu behaupten, er habe sie vergewaltigt. Wer steckt dahinter? Die Spur führt zu einem ehemaligen Mitschüler ...
