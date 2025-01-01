Lenßen & Partner
Folge 143: Ein Mord zum Nachtisch
22 Min.Ab 12
Als Ingo Lenßen mit Sandra Nitka und Christian Storm auf der Terrasse eines Restaurants zu Abend isst, fallen Schüsse - der Mann am Nebentisch bricht tot zusammen. Die Witwe Franziska Schué beauftragt Lenßen, parallel zur Polizei zu ermitteln, sie vermutet nämlich, dass ihr Stiefsohn David den Mord begangen hat. Nitka und Storm beobachten, wie der ziemlich unbeeindruckt vom Tod des Vaters scheint.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick