Lenßen & Partner
Folge 169: Ingo Lenßen unter Verdacht
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird von einer Frau, die sich als Tanja Peti vorstellt, eine Falle gestellt: Als Hilfe suchende Mandantin getarnt, lockt sie ihn auf eine Toilette und bezichtigt ihn anschließend der sexuellen Nötigung - dubiose Zeugen tauchen auf, die den Anwalt schwer belasten. Katja Hansen und Mark Blomberg stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Wer ist die Täterin wirklich und warum will sie Ingo Lenßen ruinieren? Erste Ermittlungen führen zu einem Stripclub ...
