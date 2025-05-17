Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der Schlüssel zum Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 21vom 17.05.2025
Der Schlüssel zum Geheimnis

Folge 21: Der Schlüssel zum Geheimnis

22 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12

Bernd Stewens sucht seinen Sohn Fred - vor einem halben Jahr ist der Kontakt abgebrochen und nun scheint der 20-Jährige verschwunden zu sein. Der einzige Anhaltspunkt für Sandra Nitka und Christian Storm ist die Arbeitsstelle des jungen Mannes. Aber auch der Schlüsseldienst-Inhaber Marco Fink hat Fred seit zwei Tagen nicht mehr gesehen. Die Spur führt zu dem Club einer gewaltbereiten türkischen Jugendbande ...

