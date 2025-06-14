Schicksal auf dem StraßenstrichJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 32: Schicksal auf dem Straßenstrich
22 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12
Frank Weinert glaubt, dass seine Frau Anja ihn betrügt - in ihrem Wäscheschrank hat er eine Vorratspackung Kondome gefunden. Sandra Nitka und Christian Storm heften sich an ihre Fersen und finden heraus, dass sie offenbar mehrere Beziehungen pflegt. Der wohlhabende Dr. Hans Elben scheint der eigentliche Geliebte von Anja Weinert zu sein, doch den Ermittlern ist nicht klar, in welcher Beziehung sie zu dem zwielichtigen Guido Schnell steht. Die Spur führt ins Rotlichtmilieu ...
