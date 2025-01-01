Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 36
22 Min.Ab 12

Carsten Liebknechts Freundin Angelika Braustein verhält sich in letzter Zeit sehr merkwürdig: Er vermutet, dass sie von ihren Kollegen in einer PR-Agentur gemobbt wird und mit ihm nicht darüber reden will. Bei ihren Nachforschungen erfahren Sandra Nitka und Christian Storm, dass die junge Frau gelogen hat und für eine Begleitservice-Agentur arbeitet. Zudem hat Angelika eine Affäre mit dem Drogenhändler Joachim Schmidt ...

SAT.1
