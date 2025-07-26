Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Auf frischer Tat ertappt

SAT.1Staffel 4Folge 49vom 26.07.2025
Folge 49: Auf frischer Tat ertappt

22 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 12

Milena Meissner ist verzweifelt, weil sie vermutet, dass ihr Mann Sandro ein Verhältnis mit seiner Kollegin Karin Ebert hat. Die Recherchen von Sandra Nitka und Christian Storm gestalten sich schwieriger als erwartet, und die plötzliche Kontaktaufnahme von Sandro Meissner zur Galeristin Rosa Naumann erhärtet den Verdacht von Lenßen & Partner: Es geht um weit mehr als nur um Ehebruch...

