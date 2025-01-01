Lenßen & Partner
Folge 53: Grausame Gefangenschaft
22 Min.Ab 12
Sandra Nitka und Christian Storm finden einen verletzten und verwirrten Mann: Frank Henschel wurde zehn Monate unter mysteriösen Umständen gefangen gehalten und nur mit Pizza Capricciosa ernährt. Die neue Freiheit wird schnell zu einem Alptraum: Seine damalige Verlobte Michaela ist mittlerweile mit seinem ehemals besten Freund Peter verheiratet. Ist er für Franks Verschwinden verantwortlich?
