Lenßen & Partner

Der verkaufte Körper

SAT.1Staffel 4Folge 54vom 02.08.2025
22 Min.Folge vom 02.08.2025Ab 12

Völlig hilflos bittet die Polin Mara Badurczyk Ingo Lenßen um Hilfe: Zusammen mit ihrer in Deutschland lebenden Tochter will sie einen Neuanfang wagen. Doch das Mädchen ist nicht zum verabredeten Termin erschienen. Mara Badurczyk ist sich ganz sicher: Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Zusammen mit Sandra Nitka und Christian Storm begibt sich Ingo Lenßen auf Spurensuche. Die Vermisste arbeitete zuletzt für den zwielichtigen Heinrich Rolle.

SAT.1
