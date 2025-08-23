Das Kind des VergewaltigersJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 61: Das Kind des Vergewaltigers
21 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12
Ariane Kuhnert ist sich sicher: Ihr Ehemann Jens Kuhnert soll umgebracht werden. Ingo Lenßen setzt beide Ermittlerteams auf den Fall an. Durch die Zeugenaussage eines Nachbarn kommen Katja Hansen und Tekin Kurtulus auf die Spur von Marc Schaller und Tamara Hesse - die Detektive werden zur Zielscheibe des mörderischen Pärchens. Lenßen und Partner finden sehr bald heraus, dass auch Jens Kuhnert etwas zu verbergen hat. Kennt er seine potenziellen Mörder?
