Lenßen & Partner

Liebe zu dritt

SAT.1Staffel 4Folge 96vom 15.11.2025
Liebe zu dritt

Folge 96: Liebe zu dritt

22 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Lea Kampe (37) beauftragt Lenßen & Partner, ihre Freundin Maria Avril (25) zu überwachen. Sie hat herausgefunden, dass ihre Lebensgefährtin schwanger ist und will wissen, mit wem Maria sie betrügt. Die erste Spur führt zur Tanzschule von Norbert Schlot - dort arbeitet die Kubanerin. Die Ermittler finden heraus, dass Norbert Schlot Maria erpresst ...

