Lenßen & Partner
Folge 98: Überfall im Krankenhaus
21 Min.Ab 12
Tekin Kurtulus liegt nach einem Sturz im Krankenhaus - vor seinen Augen wird sein Zimmernachbar Jonathan Gassner (18) von zwei maskierten Männern entführt und der Ermittler selbst bewusstlos geschlagen. Die Mutter des Opfers, Margit Gassner, vermutet, dass die Schwulenhasser Benny Kavas und Björn Ponte dahinter stecken. Ermittlungen im Homosexuellenmilieu entlasten die beiden allerdings ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick