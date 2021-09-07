Let the music play - Das Hit Quiz
Folge vom 07.09.2021: Julie, Mehmet, Sina
44 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 6
In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in fünf Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Julie (51), Mehmet (29) und Sina (35) gegeneinander an.