ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 21.04.2024
Folge 1: Feierliche Übernahme des Senders von Joko & Klaas

57 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 12

Zur Feier des Tages empfangen Joko und Klaas live die Zuschauer, um sie auf den wahrscheinlich verrücktesten Sendetag in der Geschichte von ProSieben vorzubereiten. Mit dabei: Feuerwerk, Bier, große Tassen und eine Gutenachtgeschichte.

ProSieben
