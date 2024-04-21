Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)Jetzt kostenlos streamen
LIVE: 24 Stunden von Joko & Klaas
Folge 5: Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
106 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 6
Ein aufregender Sendetag mit Joko und Klaas endet in der Primetime mit einer neuen Quizshow, die es bisher noch nie gab. Zu gewinnen gibt es dabei ganze 100.000 Euro, doch dafür ist eine gesunde Mischung aus Teamwork, Eigensinn und Intelligenz notwendig.
