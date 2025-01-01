Lotta in Love
Folge 118: Mord am See
24 Min.Ab 12
Für ihre Mordpläne entwendet Olivia nachts aus Klaus' Büro seine Pistole und wird dabei beinahe von Lotta erwischt. Als Lotta Anna von der merkwürdigen Begegnung erzählen will, merkt sie, dass ihre Freundin ganz andere Probleme hat. Zwischen Anna und Sven kriselt es gewaltig, und Anna meint, eine andere Frau sei der Grund dafür ... Lotta ist in der Zwickmühle: Will sie Leanders Zeitplan vor der Single-Veröffentlichung halbwegs einhalten, muss sie ihren Job bei Leonie aufgeben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick