Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Die Verlängerung

ProSiebenStaffel 1Folge 29
Die Verlängerung

Die VerlängerungJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 29: Die Verlängerung

24 Min.Ab 12

Lotta bedauert, dass ihr Job bei Firework bald zu Ende ist. Ein Leben ohne Michael? Für sie ist das unvorstellbar. Unterdessen erfährt Olivia, dass Alex noch länger im Sanatorium bleiben möchte. Sie ist schockiert, kann aber ihre Tochter verstehen. Während Klaus weiterhin auf Lotta als Double setzt, steht Olivia dem Ganzen skeptisch gegenüber ... Als Kaye ein Gespräch zwischen Stix und Ninja belauscht, erfährt sie Details aus Ninjas Kindheit. Dadurch wird ihr einiges klar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen