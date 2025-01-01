Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 31
24 Min.Ab 12

Das Fotoshooting droht zu platzen: Lotta hat sich wegen eines Pickels im Waschraum eingesperrt. So möchte sie nicht vor die Kamera treten. Es kostet Laurenz einige Überredungskunst, Lotta doch noch herauszulocken. Und Olivia muss - wenn auch zähneknirschend - zugeben: Lotta macht eine verdammt gute Figur beim Shooting ... Unterdessen hat Michael eine Idee für einen Song - aber seine Gitarre nicht dabei. Die hat er bei Firework Records vergessen. Er fährt los, um sie zu holen.

ProSieben
