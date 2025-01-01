Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

ProSiebenStaffel 1Folge 32
Folge 32: Das Date

24 Min.Ab 12

Michael fällt aus allen Wolken, als er die vermeintliche Alex beim Fotoshooting ertappt. Lotta ist verunsichert und weiß nicht, wie sie auf Michaels Vorwürfe reagieren soll - doch Klaus geht dazwischen und fordert Michael auf, zu gehen. Doch Lotta ist völlig aus ihrer Rolle geraten - das Shooting muss abgebrochen werden ... Indes entdeckt Simone durch Zufall Max' medizinischen Befund. Schockiert stellt sie ihren Mann zur Rede.

