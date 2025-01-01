Lotta in Love
Folge 35: Die Erpressung
24 Min.Ab 12
Max wird ins Krankenhaus eingeliefert. Als Lotta erfährt, dass ihr Vater nicht versichert ist, fasst sie einen folgenschweren Entschluss: Sie will Klaus erpressen ... Achim lässt nicht locker: Er will von seinem Sohn wissen, wann die Dessous-Fotos entstanden sind. Klaus ringt nach einer Erklärung, doch Achim ist verärgert: Er beschließt, sich wieder mehr in die Firma einzubringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick