ProSiebenStaffel 1Folge 58
24 Min.Ab 12

Lotta ist glücklich, als sie erfährt, dass Klaus sich für ihren Entwurf des CD-Covers entschieden hat. Auch die Präsentation des neuen Alex-Videos bei Firework Records ist ein voller Erfolg - Lotta ist nun fest entschlossen, in der Musikbranche zu bleiben. Als Lotta am Abend völlig überraschend Besuch von Michael bekommt, ist Anna sprachlos ... Vince versucht indes zu erfahren, was zwischen seiner Mutter und Rainer gewesen ist. Doch Rainer sagt ihm nur die halbe Wahrheit ...

