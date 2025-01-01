Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Heimlichkeiten

ProSiebenStaffel 1Folge 79
Heimlichkeiten

HeimlichkeitenJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 79: Heimlichkeiten

25 Min.Ab 12

Lotta ist total überrumpelt von Alex' Besuch - und ihrer Bitte, Lotta solle sie noch eine Zeitlang weiter doubeln. Denn Alex setzt knallharte Bedingungen: Kein Singen - und Finger weg von Michael! Lotta erbittet sich eine Bedenkzeit ... Olivia erhält eine Nachricht von Alex: Sie wird vorerst nicht zu Firework Records zurückkommen. Olivia versucht, sowohl Alex zu erreichen, als auch Klaus hinzuhalten - beide Male vergeblich. Der Druck auf Olivia wächst ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen