Lotta in Love
Folge 82: Das Zerwürfnis
25 Min.Ab 12
Alex macht Lotta bittere Vorwürfe wegen des Songs. Lotta möchte Michael endlich die Wahrheit sagen, doch der ist sauer über Alex' Alleingang und es kommt zu keiner Aussprache. Michael und Lotta verbringen eine romantische Nacht. Als am nächsten Morgen Alex bei ihm anruft, liegt Lotta noch ein seinen Armen ... Achim setzt indes Klaus die Pistole an die Brust: Wenn es bei dem Release von "Everything Must Change" nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, feuert er ihn.
