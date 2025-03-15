Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 21vom 15.03.2025
Folge 21: Augenzeugen

46 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Ltd. Tanaka und Magnum treffen gleichzeitig am Ort des Verbrechens ein und stellen erleichtert fest, dass es für den Überfall auf den King-Kamehameha-Club drei glaubwürdige Augenzeugen gibt: Higgins, Rick und T.C. Sie waren anwesend, als maskierte Bewaffnete den Club überfielen. Das Chaos ist jedoch groß, als der offizielle Ermittler und der Privatdetektiv festellen müssen, dass jeder der drei völlig unterschiedliche Beobachtungen zu Protokoll gibt ...

