Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Der Ersatz-Detektiv

NBCUniversalStaffel 5Folge 10
Der Ersatz-Detektiv

Der Ersatz-DetektivJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 10: Der Ersatz-Detektiv

47 Min.Ab 12

Genau zum richtigen Zeitpunkt erhält Magnum Besuch von seinem alten Freund Luther Gillis. Für Robin Masters bis über beide Ohren mit einem Fall beschäftigt, bittet er daher Luther, eine Angelegenheit für Higgins zu klären. Dabei handelt es sich um eine höchst brisante Geschichte, die absolute Diskretion erfordert. Nur ist der Ersatz-Detektiv Luther Gillis leider genau der falsche Mann dafür ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen