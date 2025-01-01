Magnum
Folge 8: Mord für Anfänger
47 Min.Ab 6
Magnum hat eine neue Aufgabe: Er hält an der Universität einen Kurs über die Arbeit von Privatdetektiven. Schon bald bekommen die Studenten sogar Gelegenheit, selbst zu ermitteln. Stacy, eine der Teilnehmerinnen, ist davon überzeugt, dass ihr Verlobter Ted sie betrügt. Mit Hilfe ihrer Kommilitonen will sie dies nun auch beweisen. Doch bald stellt sich heraus, dass weitaus mehr hinter Teds Verhalten steckt. Es gilt, einen richtigen Fall aufzuklären ...
