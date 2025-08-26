Magnum
Folge 5: Absturz über dem Meer
47 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12
Nachdem T.C. mit seinem Helikopter ein Paar in die Flitterwochen geflogen hat, wird er von Harry Bates angeheuert: Er soll einen Metallkoffer mit Geschäftspapieren mitnehmen. Doch auf dem Rückflug ereignet sich ein mysteriöser Unfall und der Hubschrauber stürzt ab. Schwer verletzt wird T.C. gerettet. Magnum findet bald heraus, dass auf den Helikopter geschossen wurde und dass das angebliche Flitterwochenpärchen gar nicht verheiratet ist ...
