Magnum
Folge 18: Liebeslieder eines Toten
47 Min.Ab 12
Country-Musiker Lacy Fletcher landet auf Hawaii, um nach fünf verschollenen Liedern des legendären Country-Stars George L. Jessup zu suchen. Vor 25 Jahren kam der Sänger bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, doch kurz zuvor schrieb er die Songs für seine große Liebe Laurie, die spurlos verschwand. Gemeinsam mit Detektiv Magnum will Lacy die Frau nun aufspüren. Doch je mehr sie recherchieren, umso mysteriöser wird die ganze Geschichte ...
