Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Das organisierte Verbrechen

NBCUniversalStaffel 5Folge 9
Das organisierte Verbrechen

Das organisierte VerbrechenJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 9: Das organisierte Verbrechen

47 Min.Ab 12

Ein vietnamesischer Junge namens Tran Quoc Jones bittet Magnum, seinen Vater zu finden. Der ehemalige Hubschrauberpilot in Vietnam ist seit dem Krieg spurlos verschwunden. Magnum beginnt sofort mit den Recherchen. Bald entdeckt er in höchsten politischen Kreisen ein Netz aus Intrigen und Korruption. Interessanterweise taucht genau jetzt ein Mann auf, der behauptet, Tran Quocs Vater zu sein. Sagt er die Wahrheit?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen