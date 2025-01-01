Magnum
Folge 4: Ein moderner Robin Hood
47 Min.Ab 12
Der Bankräuber Garwood Huddle wollte seine Strafe eigentlich ordentlich absitzen, als er aber erfährt, dass sein Enkel entführt worden ist, flieht er aus dem Gefängnis. Bei seinem alten Freund Higgins bittet er um Hilfe. Tatsächlich kann der Major Domus Magnum dazu überreden, den Fall zu übernehmen. Der Privatdetektiv begleitet Huddle jedoch sehr widerwillig: Der will die Beute aus seinem letzten Überfall holen, um für den Kleinen das Lösegeld zu stellen ...
