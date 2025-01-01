Magnum
Folge 17: Der gekaufte Killer
47 Min.Ab 12
Magnum wird von Dan Wolf engagiert, um seinen vermissten Vater Theo zu finden. Und schon bald kann der Privatdetektiv tatsächlich ein Treffen zwischen den beiden arrangieren. Doch das Wiedersehen endet tödlich! Als Dan auftaucht, zieht er sofort eine Waffe, erschießt Theo und zielt anschließend auch auf Magnum. Schwer verletzt wird Thomas ins Krankenhaus gebracht. Kaum geht es ihm etwas besser, macht er sich sofort daran, den schießwütigen Killer zu finden ...
