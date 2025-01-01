Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Die große Lüge

NBCUniversalStaffel 6Folge 4
Folge 4: Die große Lüge

46 Min.Ab 12

Um die einzigartigen Kona-Winde zu dokumentieren, fährt Magnum zu den Meeresklippen. Gerade, als er seine Kamera aufstellt, sieht er eine wunderschöne Frau am Felsrand stehen. Nur Sekunden später stürzt sie ins Meer - doch Magnum springt hinterher und rettet sie. Kurz darauf erfährt Magnum von Lauren, dass sie ihren Mann bei einem Mord beobachtet hat und nun selbst aus dem Weg geräumt werden soll ...

