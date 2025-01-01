Magnum
Folge 9: Auf Schatzsuche
46 Min.Ab 6
Um das neue Buch ihres Schützlings zu vermarkten, hat sich die Verlegerin Amy etwas ganz Besonderes ausgedacht: Durch die Hinweise im Roman sollen die Suchenden zu einem Schatz geführt werden, der auf Hawaii vergraben ist. Da es sich um eine Million Dollar handelt und nur Amy das Versteck kennt, braucht sie einen Begleitschutz. Und da ist Magnum genau der Richtige. Allerdings ist sie schon bald genervt von dem Privatdetektiv ...
