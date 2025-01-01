Magnum
Folge 13: Der Hilfsdetektiv
46 Min.Ab 12
Robin Masters schickt seinen Neffen R.J. nach Hawaii, damit dieser auf andere Gedanken kommt. Der Junge ist das schwarze Schaf der Familie und handelt sich ständig irgendwelchen Ärger ein. So auch auf Hawaii. Als Magnum-Fan besorgt er sich erstmal einen roten Ferrari und gibt sich prompt als dieser aus, um einen Mordfall zu klären. Doch schon bald sind einige Gangster hinter ihm her ...
