Magnum

Überfall auf hoher See

NBCUniversalStaffel 6Folge 16
Überfall auf hoher See

Magnum

Folge 16: Überfall auf hoher See

46 Min.Ab 12

Nach einer kleinen Kreuzfahrt kehrt Ricks Schiff ohne Passagiere zurück. Sowohl Rick als auch seine Gäste sind verschwunden. Schnell finden Magnum und T.C. heraus, dass es sich bei den Freunden um mächtige Unterweltbosse handelt. Kurz darauf werden deren Leichen gefunden, doch Rick bleibt verschollen. Magnum macht sich auf die Suche nach seinem Freund - doch diesmal wird er bei deinen Ermittlungen von dem übereifrigen Polizisten Gordon behindert ...

Magnum

Magnum

