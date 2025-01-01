Magnum
Folge 10: Verrat in Pearl Harbor
46 Min.Ab 12
Admiral Hawkes, der ein streng geheimes militärisches Projekt übernommen hat, ist schnell der Überzeugung, dass einer seiner Mitarbeiter als Spion tätig ist. Er engagiert Magnum, um den Maulwurf zu enttarnen. Als Magnum allerdings entdeckt, dass Hawkes Sohn Andy und dessen Verlobte Alex etwas mit dem Verrat zu tun haben, nimmt der Fall eine drastische Wendung ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick