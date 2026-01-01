Major Crimes
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Major Crimes
Sharon Raydor übernimmt die Leitung der "Major Crimes Division" des LAPD und tritt somit in die Fußstapfen ihrer ehemaligen Kontrahentin Brenda Leigh Johnson. Mit einer neuen Führungskraft wird auch die Abteilung neu aufgestellt sowie Neuerungen eingeführt, wie zum Beispiel die sogenannten "Plea Bargains" - außergerichtliche Deals mit der Staatsanwaltschaft im Falle eines Schuldeingeständnisses. Doch nicht alle sind mit der neuen Regelung einverstanden ...
“Major Crimes“ setzte 2012 die Erfolgsserie “The Closer“ direkt fort - trotz des Ausstiegs von Hauptdarstellerin Kyra Sedgwick nach sieben Staffeln. Statt eines Neustarts blieb fast das gesamte Ermittlerteam erhalten, nur die Führung wechselte: Im Zentrum steht nun Captain Sharon Raydor, gespielt von Mary McDonnell. Damit verbindet die Crime-Serie vertraute Figuren mit neuen Konflikten. Auf Joyn kannst du alle sechs Staffeln streamen.
“Major Crimes“ auf Joyn - Darum geht es in dem “The Closer“-Spinoff
Nach dem Abschied von Brenda Leigh Johnson übernimmt Captain Sharon Raydor die Leitung der “Major Crimes Division” des LAPD. Für die ehemalige “Internal-Affairs"-Ermittlerin beginnt eine schwierige Aufgabe: Viele Mitglieder des Teams begegnen ihr mit Misstrauen, da sie in der Vergangenheit häufig gegen Polizeibeamt:innen ermittelt hat. Gleichzeitig verändert Raydor die Arbeitsweise der Abteilung grundlegend. Statt ausschließlich auf Geständnisse zu setzen, verfolgt sie eine Strategie, die auf Verhandlungen und frühzeitige Absprachen mit Verdächtigen setzt.
Jede Folge verbindet klassische Kriminalfälle mit langfristigen Handlungssträngen. Dabei stehen nicht nur die Ermittlungen, sondern auch die persönlichen Entwicklungen der Figuren im Mittelpunkt.
Wie knüpft die Krimi-Serie an “The Closer“ an?
“Major Crimes“ setzt unmittelbar nach dem Finale von “The Closer“ ein. Die “Major Crimes Division” bleibt bestehen, ebenso die meisten bekannten Figuren. Lediglich die Führungsstruktur verändert sich durch den Weggang von Brenda Johnson. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren freuen. Dadurch fühlt sich das Spin-off von Beginn an wie eine natürliche Fortsetzung der Original-Serie an.
Trotz der engen Verbindung entwickelt “Major Crimes“ schnell eine eigene Identität. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Beziehung zwischen Sharon Raydor (Mary McDonnell) und Rusty Beck (Graham Patrick Martin). Der Jugendliche wird zunächst als wichtiger Zeuge eingeführt und entwickelt sich im Verlauf der Serie zu einer Art Ziehsohn für Sharon. Diese ungewöhnliche Mutter-Sohn-Dynamik gehört zu den emotionalsten und wichtigsten Handlungssträngen der gesamten Serie.
Wo läuft “Major Crimes“ im Stream auf Deutsch?
Auf Joyn kannst du ab dem 20. Juni alle sechs Staffeln von “Major Crimes“ streamen und die komplette Geschichte der Division verfolgen. Die US-Serie lief zwischen 2012 und 2018 und umfasst insgesamt 105 Episoden. Wer bereits “The Closer“ gesehen hat, kann direkt mit dem Spin-off weitermachen. Aber auch Neueinsteiger:innen finden dank der eigenständigen Handlung schnell in die Serie hinein.
Staffelübersicht: Wie viele Staffeln hat “Major Crimes“?
“Major Crimes“ besteht aus insgesamt sechs Staffeln. Jede Staffel verbindet abgeschlossene Kriminalfälle mit übergreifenden Geschichten rund um die Mitglieder der Major Crimes Division.
Staffel 1: Ein Neuanfang mit vielen Konflikten
Mit Sharon Raydor bekommt die “Major Crimes Division” eine neue Chefin - und die stößt zunächst nicht gerade auf Begeisterung. Vor allem Lieutenant Louie Provenza (G. W. Bailey) hadert mit der Entscheidung seiner Vorgesetzten, schließlich hatte er selbst auf die Beförderung gehofft. Während das Team versucht, sich an die neue Führungsriege zu gewöhnen, beschäftigt ein brisanter Serienmörder-Fall die Ermittler:innen. Gleichzeitig tritt der Jugendliche Rusty Beck in ihr Leben. Was zunächst wie eine gewöhnliche Zeugenaussage beginnt, entwickelt sich schnell zu einer Geschichte, die Sharon Raydor persönlich stärker berührt, als sie erwartet hätte.
Staffel 2: Neue Herausforderungen für das Team
Nachdem die anfänglichen Spannungen langsam nachlassen, beginnt die Major Crimes Division als Einheit zusammenzuwachsen. Doch von Routine kann keine Rede sein: Komplexe Mordfälle, überraschende Wendungen und neue Bedrohungen verlangen dem Team alles ab. Besonders die Geschichte rund um Rusty gewinnt weiter an Bedeutung und sorgt dafür, dass Sharon zunehmend zwischen beruflicher Verantwortung und persönlichem Engagement balancieren muss.
Staffel 3: Alte Feinde und persönliche Entscheidungen
Je enger die Zusammenarbeit innerhalb der Einheit wird, desto stärker rücken auch die privaten Geschichten der Ermittler:innen in den Vordergrund. Während die Detectives an einer Reihe anspruchsvoller Fälle arbeiten, werden einige Figuren von Ereignissen aus der Vergangenheit eingeholt. Gleichzeitig muss Sharon wichtige Entscheidungen treffen, die nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihr Privatleben beeinflussen. Die Staffel verbindet klassische Krimispannung mit emotionalen Entwicklungen, die langfristige Folgen haben.
Staffel 4: Das Team wird auf die Probe gestellt
Diesmal geraten die Ermittler:innen in Situationen, die schnelle Entscheidungen und absolute Konzentration erfordern. Spektakuläre Verbrechen führen die “Major Crimes Division” quer durch Los Angeles und konfrontieren sie mit besonders schwierigen Ermittlungen. Parallel dazu entwickeln sich die Beziehungen innerhalb des Teams weiter. Freundschaften werden gefestigt, Konflikte offen ausgetragen und einige Charaktere müssen sich fragen, welchen Platz die Polizeiarbeit noch in ihrem Leben einnimmt.
Staffel 5: Eine Gefahr aus der Vergangenheit
Nicht jeder Fall endet mit einer Verurteilung - und manche Gegner:innen bleiben länger im Gedächtnis als es den Ermittler:innen lieb ist. In der fünften Staffel rücken bekannte Bedrohungen erneut in den Fokus und sorgen für eine angespannte Atmosphäre. Zugleich stehen mehrere Mitglieder der Einheit vor wichtigen Weichenstellungen in ihrem Privatleben. Die Balance zwischen Beruf und Familie wird für einige zunehmend schwieriger, während die Fälle immer größere Risiken mit sich bringen.
Staffel 6: Ein emotionaler Abschied
Zum Abschluss der Serie warten noch einmal besonders intensive Fälle auf die “Major Crimes Division”. Während das Team alles daran setzt, offene Kapitel zu schließen, verändert ein einschneidendes Ereignis das Leben der Ermittler:innen grundlegend. Langjährige Beziehungen werden auf die Probe gestellt, vertraute Strukturen geraten ins Wanken und die Zukunft der Einheit steht plötzlich in den Sternen. Die finale Staffel verbindet große Emotionen mit spannenden Ermittlungen und führt die Geschichte von Sharon Raydor und ihrem Team zu einem bewegenden Ende.
Prominenter Cast: Das ist die Besetzung rund um “Sharon Raydor“-Darstellerin Mary McDonnell
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von “Major Crimes“ ist das starke Ensemble. Mary McDonnell gelingt es dabei, Sharon Raydor weit mehr Facetten zu verleihen, als viele Fans nach ihren Auftritten in “The Closer“ erwartet hatten. Hinter der oft stoischen und kontrollierten Fassade zeigt die Figur immer wieder eine überraschend verletzliche und menschliche Seite. Unterstützt wird McDonnell von zahlreichen bekannten Gesichtern aus dem “The Closer“-Universum sowie einigen wichtigen Neuzugängen.
- Mary McDonnell als Sharon Raydor
- G. W. Bailey als Lt. Louie Provenza
- Tony Denison als Lt. Andy Flynn
- Michael Paul Chan als Lt. Mike Tao
- Raymond Cruz als Detective Julio Sanchez
- Phillip P. Keene als Buzz Watson
- Kearran Giovanni als Detective Amy Sykes
- Graham Patrick Martin als Rusty Beck
- Jon Tenney als FBI-Agent Fritz Howard
- Robert Gossett als Russell Taylor
- Jonathan Del Arco als Dr. Morales
- Nadine Velazquez als Staatsanwältin Emma Rios
- Jessica Meraz als Detective Camila Paige
Welche Charaktere aus “The Closer“ sind wichtig?
Einer der größten Unterschiede zu vielen anderen Spin-offs besteht darin, dass “Major Crimes“ den Großteil des bestehenden Ensembles übernimmt.
Zu den wichtigsten Rückkehrer:innen gehören:
- Louie Provenza
- Andy Flynn
- Julio Sanchez
- Mike Tao
- Buzz Watson
- Russell Taylor
- Dr. Morales
- Fritz Howard
Stirbt Sharon? Diese Charaktere sind ausgestiegen
Ja, Sharon Raydor stirbt in der sechsten Staffel der Serie. Ihr Tod zählt zu den emotionalsten Momenten von “Major Crimes“ und sorgte bei vielen Fans für Diskussionen. Für das Team bedeutet der Verlust einen tiefen Einschnitt, der die letzten Episoden maßgeblich prägt. Auch andere Figuren verlassen im Laufe der Serie die “Major Crimes Division” oder verändern ihre berufliche Rolle:
- Amy Sykes: Die Detective verlässt die Major Crimes Division im Verlauf der Serie, um eine neue berufliche Laufbahn einzuschlagen. Sie wechselt in eine Spezialeinheit des LAPD.
- Emma Rios: Die stellvertretende Staatsanwältin gehört später nicht mehr zum regelmäßigen Ensemble und tritt nach ihrer Beziehungsgeschichte mit Rusty zunehmend in den Hintergrund.
- Russell Taylor und andere Nebenfiguren verändern im Laufe der Serie ihre beruflichen Rollen innerhalb des LAPD, ohne jedoch so endgültig aus der Handlung zu verschwinden wie Sharon.
Dennoch bleibt der Kern des Ensembles über weite Strecken erhalten - ein wichtiger Grund dafür, warum sich “Major Crimes“ trotz neuer Hauptfigur stets wie die direkte Fortsetzung von “The Closer“ anfühlt.