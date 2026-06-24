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Major Crimes

Rufmord

WarnerStaffel 1Folge 7vom 24.06.2026
Rufmord

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Major Crimes

Folge 7: Rufmord

40 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 16

Derek Hansen wurde ermordet - ein Mann, der kompromisslos gegen Menschenhandel kämpfte und dabei zahlreiche politische Kontakte knüpfte. Sharon und ihr Team stoßen bei den Ermittlungen auf unerwartete Widerstände: Senator McAustin verlangt über seinen Assistenten John Felton ständig Updates zum Fall. Zudem beschäftigt sie privat eine ganz andere Frage: Wie soll sie mit Rustys leiblichem Vater umgehen, der plötzlich in ihr Leben getreten ist?

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