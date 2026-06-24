Major Crimes
Folge 7: Rufmord
40 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 16
Derek Hansen wurde ermordet - ein Mann, der kompromisslos gegen Menschenhandel kämpfte und dabei zahlreiche politische Kontakte knüpfte. Sharon und ihr Team stoßen bei den Ermittlungen auf unerwartete Widerstände: Senator McAustin verlangt über seinen Assistenten John Felton ständig Updates zum Fall. Zudem beschäftigt sie privat eine ganz andere Frage: Wie soll sie mit Rustys leiblichem Vater umgehen, der plötzlich in ihr Leben getreten ist?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick