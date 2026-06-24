Major Crimes
Folge 10: Der einzige Zeuge
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Während Sharon nach einem legalen Weg sucht, Rusty vor seinem Vater zu schützen, reißt ein brutaler Mord das Team aus dem Alltag: Ein Richter wird während eines Empfangs von einem Scharfschützen getötet. Die Ermittler spüren das Apartment auf, von dem aus die tödliche Kugel abgefeuert wurde, und stoßen auf Hinweise, dass der Täter von jemandem überrascht wurde ...
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