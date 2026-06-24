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Major Crimes

Sport ist Mord

WarnerStaffel 1Folge 2vom 24.06.2026
Sport ist Mord

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Major Crimes

Folge 2: Sport ist Mord

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Chad Raber liegt brutal ermordet in einem Trainingsraum seines Fitnessstudios. Es stellt sich heraus: Der muskulöse Geschäftsmann hat zahlreiche Kundinnen sexuell genötigt - die Liste potenzieller Täterinnen ist lang. Doch auch seine Ehefrau Annette gerät ins Visier der Ermittler. Für Sharon wird der Fall zur Zerreißprobe: Rusty zweifelt weiterhin daran, dass nach seiner Mutter gefahndet wird, und droht unterzutauchen. Sie muss ihn kurzerhand mit ins Büro nehmen.

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