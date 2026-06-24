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Major Crimes

Rivalen

WarnerStaffel 1Folge 6vom 24.06.2026
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Major Crimes

Folge 6: Rivalen

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Sharon möchte Rusty bei der schwierigen Entscheidung helfen, ob er seinen biologischen Vater kennenlernen soll. Zudem ermittelt sie im Mordfall an Anthony Lewis, dem Quarterback seines High-School-Teams, der tot in seinem Wagen gefunden wurde. Alles deutet darauf hin, dass ihn ein aggressiver Autofahrer von der Straße drängte. Der Verdacht fällt auf Anthonys Bruder Lamar. Doch statt ihn zu verhaften, lässt Sharon ihn überwachen - mit riskanten Folgen ...

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