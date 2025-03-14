Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die verlorene Tochter

SAT.1Staffel 2Folge 15
Die verlorene Tochter

Die verlorene TochterJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 15: Die verlorene Tochter

23 Min.Ab 12

Ausreißerin Lea (19) steht nach einem Jahr wieder bei ihren Eltern vor der Tür. Mutter Karen (47) und Vater Jochen (49) fallen aus allen Wolken, denn Lea hat ein kleines Baby dabei. Die frisch gebackenen Großeltern sind entsetzt, als sie am Körper ihrer Tochter blaue Flecken entdecken. Sie vermuten, dass Leas Freund Malte ein gemeiner Schläger ist!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen