Mein dunkles Geheimnis
Folge 15: Die verlorene Tochter
23 Min.Ab 12
Ausreißerin Lea (19) steht nach einem Jahr wieder bei ihren Eltern vor der Tür. Mutter Karen (47) und Vater Jochen (49) fallen aus allen Wolken, denn Lea hat ein kleines Baby dabei. Die frisch gebackenen Großeltern sind entsetzt, als sie am Körper ihrer Tochter blaue Flecken entdecken. Sie vermuten, dass Leas Freund Malte ein gemeiner Schläger ist!
