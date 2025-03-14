Mein dunkles Geheimnis
Folge 9: Die Samba-Braut
22 Min.Ab 12
Juwelier Florian (40) hat eine heiße Überraschung aus dem Brasilien-Urlaub mitgebracht. Sambatänzerin Conchita hat sein Herz erobert. Florians Schwester Maja (45) ist entsetzt und misstraut der sexy Brasilianerin. Sie glaubt, dass es die 39-Jährige nur auf das Geld ihres Bruders abgesehen hat. Als Maja die dunkelhäutige Schönheit heimlich verfolgt, kommt sie einem Geheimnis auf die Spur. Was hat Conchita zu verbergen?
