Die mobile Sextherapeutin Mareike (40) versetzt die Frauen in der Nachbarschaft in Aufruhr. Mareike gerät schnell in den Verdacht, eine Prostituierte zu sein, weil sie den Männern den Kopf verdreht. Die Nachbarinnen Betty, Carmen und Sandra nehmen den Kampf gegen die Sextherapeutin auf und kommen einem Geheimnis aus der Vergangenheit auf die Spur.

