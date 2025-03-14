Mein dunkles Geheimnis
Folge 11: Das geheimnisvolle Baby
23 Min.Ab 12
Ina (35) und ihr Mann Gernot (38) finden auf einem Parkplatz ein Baby. Das kinderlose Paar beschließt das Baby einfach mit nach Hause zu nehmen. Doch bereits wenige Tage später liegt ein Erpresserbrief vor der Tür der Eheleute. Sie sollen 20.000 Euro zahlen, sonst fliegt das Baby-Geheimnis auf! Woher stammt das Baby und wer steckt hinter der Erpressung?
