SAT.1Staffel 2Folge 1
23 Min.Ab 12

Ute (40) fällt aus allen Wolken, als ihr heißer Urlaubsflirt Maurizio (35) plötzlich vor ihrer Tür steht. Die Hausfrau versteckt den Kubaner in der Gartenlaube ihrer besten Freundin Lore, doch ihr Ehemann Rolf riecht Lunte. Der 45-Jährige stellt Maurizio auf offener Straße zur Rede. Als Ute herausfindet, dass Lore hinter dem Auftauchen von Maurizio steckt, eskaliert die Situation. Warum will Lore die Ehe von Ute zerstören?

