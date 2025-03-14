Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Der kleine Spion

SAT.1Staffel 1Folge 23
Der kleine Spion

Der kleine SpionJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 23: Der kleine Spion

22 Min.Ab 12

Der Außenseiter Julian (18) beobachtet heimlich die hübsche Nachbarstochter Sandy (18) mit dem Feldstecher - er gerät unter Stalking-Verdacht. Als Sandys Stiefvater Reiner (43) Kameras im Zimmer der Schülerin entdeckt, alarmiert er die Polizei. Doch Julian weist alle Schuld von sich und lenkt den Verdacht auf jemand anderes. Ist der verliebte Julian wirklich unschuldig?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen