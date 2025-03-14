Mein dunkles Geheimnis
Folge 26: Der gehörnte Ehemann
23 Min.Ab 12
Der gutmütige Gunnar (43) wird von seiner Frau Marina (41) auf Diät gesetzt. Der pummelige Kraftfahrer muss in der mobilen Heimsauna schwitzen und ein strenges Sportprogramm durchziehen, denn Marina lässt kein gutes Haar mehr an ihrem Mann. Doch Gunnar will um seine Ehe kämpfen. Gunnars Freund Horst (40) glaubt, dass Marina einen Geliebten hat und ihren Mann deswegen so quält. Gemeinsam kommen die Freunde Marinas Geheimnis auf die Spur ...
