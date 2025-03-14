Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Der sexy Kurschatten

SAT.1Staffel 1Folge 29
Der sexy Kurschatten

Mein dunkles Geheimnis

Folge 29: Der sexy Kurschatten

23 Min.Ab 12

Nach einem Kuraufenthalt stellt Vater Holger (45) seine Familie vor vollendete Tatsachen: Sein sexy Kurschatten Trixi (22) soll ab sofort bei ihnen einziehen. Ehefrau Beate (42) ist entsetzt und will um ihren Mann kämpfen. Als Sohn Stefan (18) sich in die attraktive Trixi verknallt, eskaliert die Situation. Ist Holger wirklich eifersüchtig auf seinen Sohn, oder verschweigt er seiner Familie ein dunkles Geheimnis?

SAT.1
